Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi Toplantısına Katılıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısına Katılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın düzenlenecek olan Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na katılacak. Toplantıya, Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea da eşlik edecek.

Ekonomik İşbirliğini Artırmak Amaçlanıyor

Toplantı süresince, Türk ve Rumen iş insanlarının da yer alacağı Romanya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak olan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi adına özel sektör temsilcilerine hitap edecek.

Karşılıklı Yatırımlar Gündemde

Bolat, Romanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleriyle görüşmeler yapacak. Ziyaret kapsamında, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sanayi, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri, yeşil dönüşüm ve enerji gibi önemli işbirliği konuları masaya yatırılacak.

Ticaret Hacmi Hedefleri

Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak kaydedildi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ile birlikte, orta vadede 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması hedefleniyor.

Romanya'da yaklaşık 2.000 Türk firması faaliyet göstermekte olup, Türk şirketleri bugüne kadar 11,4 milyar dolar değerinde müteahhitlik projeleri üstlendi. Ayrıca Türkiye'nin Romanya'daki yatırımları da yaklaşık 8 milyar dolar civarındadır.