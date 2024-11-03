Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda Rekor Beklentisini Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu’nda Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaretin bu yıl tarihi bir zirveye ulaşacağını belirtti. Bolat, “Karşılıklı ticaretimizde bu yıl 8 milyar doları aşacak ve 2025 için 10 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştireceğiz,” dedi.

İş Forumunun Önemi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen forum, Türk ve Suudi iş insanlarını bir araya getirirken, Suudi Arabistan'ın Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin de katıldığı kapanış töreni ile tamamlandı.

İlişkilerdeki Gelişmeler

Bolat, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ilk dış ziyaretinin üzerinden 17 ay geçtiğini hatırlatarak, o dönem tanıştığı el-Kasabi ile kurduğu ilişkilerin güçlenmesi yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti. “Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde sağlanan ilerleme, liderlerin desteğiyle mümkün oldu,” diye ekledi.

Türk Müteahhitlerin Başarısı

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin dünya genelinde 520 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladığını ve Suudi Arabistan'da 30 milyar dolarlık projelerin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Vizyon Projeleri

Bolat, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projesi ve World Expo 2030 ile ilgili olumlu gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, Türk müteahhitlerin bu yıl en çok Suudi Arabistan'da inşaat ihalesi kazandığını söyledi.

İkili Ticaret ve Yatırım

Türkiye’de 1400 Suudi yatırımcının 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Bolat, Türkiye'nin genel milli gelirinin 1,2 trilyon dolara ulaştığını ifade etti. Yıl sonunda kişi başına milli gelirin 15 bin dolara ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Bolat, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin güçlenmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve iki ülke arasındaki seferlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, gelecekte daha fazla Suudi turisti ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.