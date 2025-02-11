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Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Malezya Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesine Tam Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda, ülkeler arası ticaretin artırılması için atılacak adımları destekleyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:07
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Malezya Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesine Tam Destek

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Malezya İş Forumu'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Malezya arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye-Malezya İş Forumu'na katıldı. Forumda, ticaretin dengeli bir şekilde artırılması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Forum Bilgileri

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılımıyla forumun gerçekleştirildiğini duyurdu. Forum, Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle Putrajaya'da düzenlendi.

Hedef: 10 Milyar Dolar

Bolat, yapılan etkinlikte iş insanlarının bir araya gelerek işbirliği alanlarını ve yatırım fırsatlarını tartıştığını ifade etti. Erdoğan ve Başbakan İbrahim öncülüğünde, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefinin işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, ayrıca, Türk ve Malezyalı firmalar arasında imzalanan işbirliği protokollerinin ortaklıkların farklı alanlarda gelişimine katkıda bulunacağını belirterek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a forum katılımları için teşekkür etti. Forumun, iş dünyaları için güçlü ortaklıklar kurulmasına ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

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