Ticaret Bakanı Bolat ve Mısırlı Mevkidaşı El-Hatip Arasında Verimli Görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mısırlı Bakan Arasında Görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, bu toplantının ardından sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşmede, özellikle Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi konusunun ele alındığını belirten Bolat, "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ileri taşımak için kararlılığımızı yineledik" dedi.

Ulusal Paralarla Ticaret ve Yatırım Fırsatları

İki ülke arasında ulusal paralarla ticaretin artırılması ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi konularında da fikir alışverişinde bulunulduğunu vurgulayan Bolat, "Mısırlı Bakan ile işbirliğimizi daha da pekiştirmek adına önemli adımlar atmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

15 Milyar Dolar Ticaret Hedefi

Bolat, yapılan müzakerelerin ardından iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu ve bu hedefe ulaşacaklarına yürekten inandıklarını dile getirdi. Kısa süre içinde iş çevrelerini buluşturacak etkinlikler düzenleme konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.