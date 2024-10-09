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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Gelecek Hedeflerini Belirledi

Bakan Bolat, BAE ile ticaret hacmini 5 yıllık süreçte 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:50
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Gelecek Hedeflerini Belirledi

Ticaret Bakanı Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerçekleştirilmekte olan ticaret ilişkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Dubai'den gelen iş insanları heyetiyle yapılan görüşme, yeni ticaret hedeflerinin belirlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

40 Milyar Dolar Hedefi

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah önderliğindeki heyeti kabul ettiğini bildirdi. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl %107 oranında artarak 20 milyar doları aştığına dikkat çekti.

Bolat, "İkili Ticaret ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında temel hedefimiz, ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmaktır." şeklinde ifadeler kullandı.

Yeni Ortaklıklar için Fırsatlar

Ticaret Bakanı, Türkiye ile BAЕ arasındaki enerji, savunma, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve dijital endüstriler gibi birçok sektörde yeni işbirlikleri kurma potansiyelinin bulunduğunu belirtti. "Türk ve BAE'li iş dünyaları, ikili işbirliğimizi derinleştirme konusunda proaktif bir rol üstlenebilir, bu da ticari hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkılar sağlayabilir." dedi.

Bolat ayrıca, Türkiye ile BAE'nin farklı alanlarda işbirliği yapmasının, hem iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini hem de bölgesel düzeyde önemli fırsatlar doğuracağını vurguladı.

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