Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Büyümesini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekim ayı ihracat verilerini Antalya’da düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Gelişmelerle ilgili olarak, "Ekonomimizde de güven endekslerinin giderek yükseldiğini görmekteyiz. 2024 yılı mal ve hizmet ihracat rakamları ile alakalı olarak olumlu ve güzel tabloları paylaşmış olacağız," ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayisine Dikkat Çekti

Bolat, konuşmasına TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetleyerek başladı ve şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi. TUSAŞ'ın savunma sanayisinde elde ettiği başarılı sonuçlara değinen Bolat, "Savunma ve havacılık sanayisi, 90 bini aşan istihdam ve 12 milyar dolarlık yıllık üretimle Türkiye’ye büyük bir itibar kazandırmaktadır," dedi.

Dış Ticaret Açığında Olumlu Gelişmeler

Ekim ayında dış ticaret açığındaki azalmaya dikkat çeken Bolat, "Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 13 azalarak 5,7 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,4’e yükseldi," şeklinde açıklamada bulundu.

İthalat ve İhracat Rakamları

Bolat, ekim ayı ithalatının yüzde 0,1 düşüşle 29 milyar 364 milyon dolar olduğunu belirterek, "İhracatımızın 800 milyon dolar artması, aylık dış ticaret açığımızdaki azalma trendinin devam etmesine yardımcı oldu," dedi. Ayrıca, bu yılın ilk 10 ayında mal ithalatında yaklaşık 22 milyar dolar tasarruf sağlandığını söyledi.

Hizmetler Sektöründe Gelişmeler

Bakan, hizmetler ticaretinin de büyüdüğünü vurguladı ve 2023 yılı sonu itibarıyla hedeflerinin 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı olduğunu ifade etti. "Ekim ayı itibarıyla hizmetler ihracatımızın son 12 ayının 112,5 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz," dedi.

Uluslararası Ticaret ve Yardım

Bolat, "Dış ticarette cari işlemler açığının azaldığını gözlemliyoruz. Ayrıca, Filistin’e yönelik ticari taleplere de duyarsız kalmıyoruz; Filistin devletinin ekonomik ihtiyaçlarına destek oluyoruz," sözlerini ekledi.