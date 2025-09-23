Ticaret Bakanı Ömer Bolat New York'ta iş dünyasıyla buluştu

TABA-AmCham ve TASC işbirliğiyle yatırım ve ticaret gündemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini duyurdu. Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Buluşmanın Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliğiyle gerçekleştiğini belirten Bolat, toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedefleri, yatırım fırsatlarını ve ticaretin önündeki engelleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Bolat, iş insanlarının tecrübeleri ve önerilerinin geleceğe dair atılacak adımlar için önemli bir yol haritası olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedefleri, yatırım fırsatlarını ve ticaretin önündeki engelleri kapsamlı şekilde ele aldık. İş insanlarımızın tecrübeleri ve önerileri, geleceğe dair atacağımız adımlar için önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu buluşmayı, iki ülke iş dünyası arasında köprülerin daha da sağlamlaşması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının artırılması bakımından son derece değerli görüyoruz."

Bakan Bolat ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye vizyonuyla girişimcilerin ve yatırımcıların yanında olmaya, ortak vizyonu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.