Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sınır Kapıları Ziyaretiyle Suriye'deki Yeni Dönemi İşaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı Sınır Kapılarını Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, 61 yıllık Baas rejimi'nin sona ermesiyle birlikte Suriye halkının özgürlüğe kavuştuğu ve refah içinde bir yaşam özlemi içerisinde olduğunu ifade etti. Bu süreçte Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin de çok güçlü bir döneme gireceğini belirtti.

Gümrük Kapılarında Modernizasyon Çalışmaları

Bakan Bolat, Hatay'daki üç sınır kapısının Türkiye-Suriye ticaretindeki önemine dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı olarak Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, 8 gümrük kapısının modernleştirilmesi için iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Bolat, Hatay'ın, Suriye'deki iç savaş ve deprem felaketi sonrası yeniden üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenme noktasına gelmesi için hazırlıkların koordine edildiğini vurguladı.

Yayladağı Sınır Kapısı Üzerine Çalışmalar

Bakan Bolat, Yayladağı Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemede, 8 Aralık'tan itibaren ciddi onarım ve bakım çalışmalarının başladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Aralık 2024'te bu sınır kapısının açıldığına dair duyurusunu hatırlatan Bolat, ilk olarak yolcu girişinin sağlandığını ve günlük geçişlerin artarak devam ettiğini dile getirdi. Amacının bu gümrük tesislerini ticari geçişlere de açmak olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, şu an için Cilvegözü ve Zeytindalı sınır kapılarının ticari geçişlere açık olduğunu, ancak Yayladağı Sınır Kapısı’nın yoğun bir yolcu geçişine sahne olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu kapının Türkiye ile Suriye arasında önemli bir ulaşım ağı olacağının altını çizdi.

Gelecek Planlamaları

Bolat, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hükümetin bu konuda titizlikle çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası ve karşılıklı ticari ilişkilerin güçlenmesi için var gücüyle çalıştığını ve bu icraatların somut sonuçlar doğurmaya başladığını söyledi. Ziyaretinin ardından, iş planlarının oluşturulmasında hükümete brifing vereceğini sözlerine ekleyerek, umudunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı ile Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Sınır Kapısı'na gelerek incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı ile Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Sınır Kapısı'na gelerek incelemelerde bulundu.