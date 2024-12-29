DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.283.015,34 1,68%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EKK toplantısında yatırım ve ihracat konusundaki gelişmeleri açıkladı. Suriye ile ekonomik ilişkiler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:05
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat, EKK Toplantısını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı. Bolat, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve katma değerli yüksek üretim konusunda atılan adımların yanı sıra GAP bölgesindeki durumu da değerlendirdi.

Toplantı Ayrıntıları

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya dair önemli bilgiler paylaştı. Toplantının Şanlıurfa'da düzenlendiğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanındaki gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yüksek katma değerli üretim adına atılan adımları ele aldık."

2024 Yılı Ekonomik Hedefleri

2024 yılı hedefleri doğrultusunda ihracatta önemli bir ivme kazanacaklarını belirten Bolat, dış cari açığı da büyük ölçüde azaltmayı başardıklarını ifade etti. Ayrıca, Suriye'de yaşanan devrim sonrası ikili ticaret ve gümrük işlemlerine dair yapılabilecek adımları konuştuklarını belirtti.

Suriye ile Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Bolat, Türkiye'nin yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirip çeşitlendirmeye büyük önem verdiğini vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak, tüm paydaşlarla birlikte Türkiye’nin kalkınmasını sürdürmeyi, halkın refah seviyesini artırmayı ve küresel rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı ve Suriye'ye İlişkin Açıklamalar
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı Açıklaması: 1 Trilyon Lira Yatırım!
4
Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Başladı
5
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları (15:30)
6
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi
7
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GAP Eylem Planı ile 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak