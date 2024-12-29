Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat, EKK Toplantısını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı. Bolat, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve katma değerli yüksek üretim konusunda atılan adımların yanı sıra GAP bölgesindeki durumu da değerlendirdi.

Toplantı Ayrıntıları

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya dair önemli bilgiler paylaştı. Toplantının Şanlıurfa'da düzenlendiğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanındaki gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yüksek katma değerli üretim adına atılan adımları ele aldık."

2024 Yılı Ekonomik Hedefleri

2024 yılı hedefleri doğrultusunda ihracatta önemli bir ivme kazanacaklarını belirten Bolat, dış cari açığı da büyük ölçüde azaltmayı başardıklarını ifade etti. Ayrıca, Suriye'de yaşanan devrim sonrası ikili ticaret ve gümrük işlemlerine dair yapılabilecek adımları konuştuklarını belirtti.

Suriye ile Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Bolat, Türkiye'nin yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirip çeşitlendirmeye büyük önem verdiğini vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak, tüm paydaşlarla birlikte Türkiye’nin kalkınmasını sürdürmeyi, halkın refah seviyesini artırmayı ve küresel rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.