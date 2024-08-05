Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Emlak ve Otomotiv Sektörüne Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilerle Kayseri'de gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 15 Eylül'de emlak sektöründe yeni bir düzenlemenin başlayacağını belirten Bolat, "Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Konut satacak kişi, e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yalnızca yetkilendirilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecek.” dedi.

2028 Vizyon Programı ve Hedefler

Göreve atandıktan sonra 2028 vizyon programını açıklayan Bolat, "Bu program kapsamında mal ihracatında 375 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 200 milyar dolar hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 14 aylık sürede 1300'e yakın heyet kabul ettiklerini söyleyen Bolat, 2022'de 376 milyar dolara çıkan ithalatı 362 milyar dolara indirdiklerini belirtti.

Dövizde Stabilite ve Dezenflasyon Süreci

İthalatın 343 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bolat, döviz rezervlerinin yükseldiğini ifade etti. "Son iki-üç aydır fiyatlarda denge sağlandığını gözlemliyoruz. Dezenflasyon süreci haziran itibarıyla etkisini göstermeye başladı" diye ekledi.

İş Dünyası için Destek ve Vize Kolaylığı

Ömer Bolat, ihracatçıların rahatlatılması adına destek programları hazırladıklarını vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği vizesinin iş adamları için engel teşkil etmemesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

Yeni Düzenlemelerin Detayları

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, yeni düzenlemeler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Emlak ilanları e-devlet üzerinden resmileştirilecek. Bu, sahte ilanların önüne geçmeyi ve sektörün şeffaflığını artırmayı hedefliyor" dedi. Bolat ayrıca, otomotiv sektöründe de benzer bir sistemin uygulanacağı müjdesini verdi.

Kiraları Düşürecek Etkiler

Bolat, emlakta yapılacak düzenlemelerin kiraları da düşürebileceğini belirterek, "İlan sitelerinde kirada olmayan dairelerin sanki kirada olduğu izlenimi yaratılıyordu. Bu durumun önüne geçmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.