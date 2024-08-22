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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜRKONFED ile Yapılan Görüşmede İhracatın Önemine Vurgu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜRKONFED heyeti ile verimli bir toplantı gerçekleştirerek ihracatın önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:16
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜRKONFED ile Yapılan Görüşmede İhracatın Önemine Vurgu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın TÜRKONFED ile Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının büyüme sürecinde hayati bir rol üstlendiğini ifade etti. Bu kapsamda, TÜRKONFED heyeti ile gerçekleştirdiği toplantının detaylarına sosyal medya üzerinden değindi.

Türk İş Dünyası ve İhracat

Bolat, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve ekibi ile yaptığı toplantının verimli geçtiğini belirtti. Toplantıda, Türk iş dünyasının, ihracatçılar ve esnaf arasındaki etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu dinamik yapının büyümeye katkısına dikkat çekti.

Stratejik Çalışmalar

Bakan Bolat, "Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekli ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu doğrultuda, Bakanlık olarak pek çok strateji geliştirdiklerini ve uygulamaya geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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