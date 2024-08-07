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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışından Gelen Eşyalar ve İhracat Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Bakan Bolat, yurt dışından gelen eşyalar ve ihracat trendleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:58
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışından Gelen Eşyalar ve İhracat Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelen eşyalara yönelik düzenlemeler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bolat, "Bu, bir firma, şahıs ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi" dedi.

İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda Basın Toplantısı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) açılışında konuşan Bolat, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine dair yorumlara da değindi. Bolat, Instagram üzerinden yapılan ticaretin e-ticaret kanununa girmediğini belirtti.

İhracat Rakamları ve Durgunluk

Bir gazetecinin ihracatta son dönemdeki gelişmelerle ilgili sorusuna yanıt veren Bolat, böyle bir sorun olmadığını, son bir yılda mal ihracatının 8,8 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 17,5 milyar dolar arttığını açıkladı. Ayrıca, Avrupa'daki ekonomik durgunluğun da etkisini hissedildiğini belirten Bolat, AB ve ABD'deki ekonomik canlanmanın siparişlerle geri döneceğini ifade etti.

Yeni İthalat Düzenlemeleri Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Bolat, yurt dışından gelen eşyaların kıymet bedelinin 150 avrodan 30 avroya düşürülmesine yönelik düzenlemenin sektördeki hızlı değişimler ve esnafın yaşadığı sıkıntılara yanıt verdiğini vurguladı. Bolat, bu yeni düzenlemenin amacının ekonomik istikrar sağlamak olduğunu belirtti.

Geleceğe Dair Hedefler

Bakan Bolat, ihracatçılarla birlikte girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, hedeflerin doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, emlak sektöründeki yeni düzenlemelerin, fiyatların şişirilmesini önlemeye yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.

Tekstil Sektöründe Yatırım Fırsatları

Tekstil sektöründeki gelişmelere değinen Bolat, Türkiye'nin hala güçlü bir imalat ülkesi olduğunu, yabancı yatırımcıların da Türk müteşebbisleri ile sıkı bir rekabet içinde bulunduğunu ifade etti. Fuarın, sektöre büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.

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