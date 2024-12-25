Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı!

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 ticaret uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bakanlığın duyurusuna göre başvurular 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav Süreci ve Tarihleri

Başvuru işlemleri Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yazılı sınav, 23 Şubat 2025'te sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılacak. Adayların sınav yeri ve saati, sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri ise yazılı sınav sonuçlarının ardından Bakanlığın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar, sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecekler.

HAK da Uzman Yardımcısı Alımında Bulunuyor

Diğer yandan, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) merkez teşkilatında görev almak üzere üç uzman yardımcısı alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

HAK'ta giriş sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak. Sınav takvimi ve detayları, sınavdan en az 30 gün önce Kurumun internet sitesinde (www.hak.gov.tr) açıklanacak. Sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşan adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.