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Ticaret Bakanlığı 2024'te 91,6 Milyar Lira Ceza Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde 91,6 milyar lira idari ceza uyguladı ve fahiş fiyat oluşumuna karşı önlemler aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:25
Ticaret Bakanlığı 2024'te 91,6 Milyar Lira Ceza Uyguladı

Ticaret Bakanlığı'ndan 91,6 Milyar Lira Ceza Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği denetimlerde 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası uyguladı. Bu ceza, spekülatif fiyat oluşumlarını engelleme ve stokçuluğu ortadan kaldırma amacıyla kesildi.

Denetimler Üzerine Yapılan Açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli sunulması için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının denetim ve rehberlik çalışmalarını aktif bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Bu bağlamda, 1562 rapor düzenlendi ve 4,6 milyar lira vergi tahakkuk edildi.

Gümrük İşlemleri Üzerine Denetimler

250 firmanın gümrük işlemleri denetlenerek toplam 1,5 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildi. 17 farklı sektörde gerçekleştirilen gözlemler, haksız fiyat artışlarının önlenmesine yönelik önemli adımların atıldığını gösteriyor.

Fahiş Fiyat Uygulamaları ve Tüketici Koruma Denetimleri

Denetim faaliyetleri, otomotiv, hazır beton, tavukçuluk ve gıda gibi pek çok sektörde fahiş fiyat denetimlerine devam edildi. Bu denetimlerden elde edilen sonuçlar kapsamında firmalara toplamda 112,8 milyon lira idari ceza kesildi.

Tüketicilerin Ekonomik Menfaatleri Korunuyor

2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 3,5 milyar lira idari para cezası kesilerek, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mücadele edildi.

Denetimlerin Sürekliliği

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerini , vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen konularda azami hassasiyetle yürütmeye devam edecek. Haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek, vergide adaletin sağlanması hedeflenmektedir.

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