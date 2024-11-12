Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Tartışıldı

Ticaret Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM’de Görüşüldü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 2025 yılı bütçesi hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bilgi verdi. Sunumu sırasında, ülkenin haziran, temmuz, ağustos ve eylülde üst üste cari fazla verdiğini belirten Bolat, ‘Bu yıl sonuna kadar yıllıklandırılmış cari işlemler açığını 9-10 milyar dolar aralığında tutmayı öngörüyoruz. Böylece milli gelirin yüzde 1’inin hatta daha azının cari açık sorun olmaktan çıktığını’ ifade etti.

Ekonomi ve Dış Ticaret Verileri

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisindeki milli teknoloji hamlesinin güçleneceğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı. Küresel ekonominin geçen yıl %3,3 büyüyerek tarihsel ortalamaların altında kaldığına dikkat çeken Bolat, ticaret hacminin aynı dönemde %1,1 küçüldüğünü aktardı.

Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracatta büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, mal ithalatının 340 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Son yıllarda net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının pozitif olduğunu dile getirdi.

Ihya Edilen İhracat Hedefleri

2022’de mal ihracatının %0,6 artışla 255,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Bolat, 2025’te bu rakamı 279,6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, hizmet sektöründe 2025 hedefinin ise 121 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimi

Bakan Bolat, fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluğu engellemek için denetimlerin süreceğini belirtti. Bu yıl fahiş fiyat artışı nedeniyle 4,6 milyar lira ceza uygulandığını bildirdi. Araç piyasasındaki düzenlemelerin tüketici lehine olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

2025 Yılı Bütçe Tahsisi

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin toplamda 56 milyar 233 milyon 383 bin lira olarak belirlendiği, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 6 milyar 407 milyon lira tahsis edildiği aktarıldı. Ayrıca, 2025 bütçesinin yaklaşık %70’inin ihracatçı ve ticaret erbabının desteklenmesine ayrıldığı ifade edildi.

Bolat, dış ticaret açıklarının azaldığını ve döviz rezervlerinin 160 milyar dolar sınırına yaklaştığını da ileri sürdü. Bakanlık, 2025 yılı içinde ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gereken tüm adımları atacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.