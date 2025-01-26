Ticaret Bakanlığı 2025 E-ihracat Hedefini 8 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin e-ihracat hedefini 2025 yılı için 8 milyar dolar olarak belirledi. Bu karar, ekonomik katkının artırılması ve ihracatçıların yurt dışındaki müşterilere doğrudan ulaşımını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. 2022 yılından itibaren uygulamaya konulan "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar" ile birlikte, e-ihracat rakamlarının hızla yükseldiği gözlemleniyor.

E-ihracatta Hızlı Büyüme

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolar ile %0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolar ile %2,12’ye, 2024'te ise 6,4 milyar dolar ile %2,6’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına çeşitli destek paketleriyle ihracatçıların e-ticaret alanındaki payını artırmayı hedefliyor.

320 Milyon Lira Destek

Açıklamada, bugüne kadar 320 milyon lira tutarında destek sağlandığı ve bu destekten 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumunun faydalandığı belirtildi. Bu kapsamda, yüksek e-ihracat potansiyeline sahip ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan gibi ülkeler yer alıyor.

Küresel Pazar Yeri Faaliyetleri

Bakanlık ayrıca, e-ihracat yapan firmalara yönelik olarak Çin gibi global lider ülkelere girişte kolaylık sağlamak için yeni komisyon destekleri sunulacağını duyurdu. Ayrıca, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile ABD ve Kanada'daki öncü pazar yerleri için de destek uygulamaları yürütülmektedir.

2025’de Yeni Heyetler ve Zirve Etkinlikleri

Bakanlık, ticaret faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Brezilya, Endonezya ve Japonya gibi pazarlara yönelik e-ihracat heyetleri düzenlemeyi planlıyor. İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi, 2025 yılında da e-ticaret alanında uzman konuşmacılar ve 30’un üzerinde küresel pazar yeri ile birlikte gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, Türkiye'nin küresel e-ticaret ekosisteminde daha da güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı, 2028 yılına kadar e-ihracatın genel ihracat içindeki payını %10'a çıkarmayı hedeflediğini vurgulayarak, tüm paydaşlar ile işbirliklerine devam edeceğini ifade etti.