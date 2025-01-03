Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024 Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024 Dönemi Veri Bültenini Yayınladı

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024 dönemine ait dış ticaret verilerini yayımladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 23 milyar 463 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 11,1 yükselerek 32 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Hacmi ve Açığı

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 7,2 artarak 55 milyar 750 milyon dolar olurken, dış ticaret açığı %44,7 artışla 8 milyar 824 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 6,3 puan azalarak yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç, bu oran %87, enerji ve altın verileri hariç ise %92,9 olarak kaydedildi.

2024 Yılı İhracat ve İthalat Verileri

2024 yılında, ihracat yüzde 2,5 artışla 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat ise %4,9 azalırken 344 milyar 85 milyon dolar olarak belirlendi. Dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 gerileyerek 606 milyar 10 milyon dolar oldu.

Ürün Bazında İhracat

Geçen ay sektörler bazında en fazla ihracat, ham madde (ara mallar) grubunda %1 artışla 11 milyar 107 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu grubu, tüketim malları %1 artışla 8 milyar 398 milyon dolar ve yatırım (sermaye) malları %3,7 artışla 3 milyar 493 milyon dolar ile takip etti.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu ve bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 645 milyon dolar olarak kaydedildi. Diğer önde gelen ülkeler ise 1 milyar 496 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 358 milyon dolar ile İngiltere oldu.

İthalat Verileri ve Kaynak Ülkeleri

Aralık 2024'te en fazla ithalat, %11,8 artışla 22 milyar 166 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleştirildi. İkinci sırada, %6,2 azalış ile yatırım sermaye malları ve %27,1 artışla tüketim malları yer aldı.

İthalat verilerine göre, Aralık 2024'te en çok ithalat yapılan ülkeler arasında Rusya 4 milyar 436 milyon dolar ile ilk sırada bulunuyor. Ardından Çin 3 milyar 884 milyon dolar ve Almanya 2 milyar 600 milyon dolar ile takip ediyor.