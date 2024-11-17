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Ticaret Bakanlığı Ekim Ayında 575 Firmaya İşlem İzni Verdi

Ticaret Bakanlığı, ekim ayında 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 09:49
Ticaret Bakanlığı Ekim Ayında 575 Firmaya İşlem İzni Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ekim ayında 575 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlık, bu konuda detaylı bir açıklama yaptı.

Verilen İzin Belgeleri

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, geçen ay 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Ayrıca, 2 hariçte işleme izin belgesi ile 56 yurt içi satış ve teslim belgesi de onaylandı.

İptal Edilen Belgeler

Bakanlıkça yapılan açıklamada, firmaların talepleri doğrultusunda 33 dahilde işleme izin belgesinin iptal edildiği bildirildi. Bu düzenlemeler, ticaretin daha düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesine katkı sağlamak amacı taşımaktadır.

Bu adımlar, ticaretin gelişimi ve işletmelerin büyümesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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