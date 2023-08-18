Ticaret Bakanlığı, fiyat etiket denetimlerinde affetmiyor! Firmalara 1 yılda ceza yağdırdı..

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicinin korunmasına yönelik yapılan fiyat etiketi testlerinde ve piyasa denetimlerinde çalışmaların hızla sürdürüldüğü bildirildi. 2022 yılında tüketicinin korunması hakkı kapsamında yapılan testler sonucunda ise Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimlerde firmalara 216 milyon 494 bin 580,02 TL tutarında bir idari para cezasının kesti.





Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat etiket denetimi 2023 yılında da devam ederken, 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle toplamda 142 milyon 282 bin 296 TL tutarında idari para eczasının kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “15 Ağustos 2023 itibarıyla 31 bin 130 işletmede 767 bin 494 ürün denetlenirken, 11 bin 371 işletmeye ihlal eden 19 bin 559 ürüne yönelik 19 milyon 98 bin 807 TL tutarında ceza kesildi." şeklinde ifadeler kullanıldı.