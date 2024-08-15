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Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye Ürünlerini Denetliyor

Ticaret Bakanlığı, okul ürünleri için denetimleri arttırıldı; güvensiz ürünler yasaklanacak ve ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:54
Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye Ürünlerini Denetliyor

Ticaret Bakanlığı Denetimleri Hızlandırıyor

Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini arttırma kararı aldı. Yapılan denetimlerin temel amacı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve olası mağduriyetleri engellemektir.

Denetimlerin Kapsamı

Bakanlık, denetimlerin başta zincir marketler ve kırtasiye dükkanları olmak üzere perakende satış noktalarında gerçekleştirildiğini duyurdu. Özellikle fiyat etiketlerinin kontrol altına alındığı belirtilirken, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesinin benimsenerek gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Güvensiz Ürünler ve Ceza Uygulamaları

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, imalatçı ve ithalatçılara yönelik kontrollerin yapıldığı vurgulandı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya sunulması yasaklanacak ve bu ürünlerin imalatçılarına idari para cezası uygulanacak.

Çocukların Korunması İçin Tedbirler

Açıklamada, denetimlerin kapsamına giren okul malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve kıyafetlerin, akredite laboratuvarlarda testlerden geçirildiği ve bu ürünlerin potansiyel risklerinin belirlendiği ifade edildi.

Tüketicilere Bilgilendirme ve Uyarılar

Denetimlerin sonucunda, güvensiz ürünler hakkında bilgi, guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, tüketicilerin satın alırken dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde durulmuş; ürünün etiket bilgilerinin yanı sıra, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin varlığı da önem arz etmektedir.

Oyuncak Niteliğindeki Ürünlere Dikkat

Son olarak, tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde CE işaretinin bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, tekstil ve ayakkabılarda etiket bilgileri Türkçe ve okunabilir olmalıdır. Çocuk kıyafetlerinde risk oluşturabilecek unsurlara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

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