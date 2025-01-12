Ticaret Bakanlığı'ndan 'Cayma Hakkı' Açıklaması: Haberler Asılsız

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde 'cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik son günlerde ortaya atılan haberleri yalanladı.

Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, ''Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi.

Ayrıca, cayma hakkıyla ilgili değişikliklerin uygulanmasının 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelendiği belirtilerek, tüketicilerin mevcut haklarının korunmaya devam edeceği vurgulandı.