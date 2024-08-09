Ticaret Bakanlığı'ndan Domates Çöpe Döken İşletmeye Cezai İşlem

Ticaret Bakanlığı, Domates Çöpe Döken İşletmeye Cezayı Kestirdi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayılan ve kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne dair görüntüleri inceleyerek, bu durumu gerçekleştiren işletmeye 123.213 lira ceza verilmesi talimatını ilgili belediyeye iletti.

Açıklama ve İnceleme Süreci

Bakanlık, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan "sebze ve meyvelerin fiyatlarını artırmak amacıyla yok edildiği" konusundaki paylaşımlara dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, çöpe dökülen domateslerin Burdur’un Söğüt beldesinde yer alan toptancı halinde gerçekleştiği belirtildi. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından olay yerinde inceleme yapılarak tutanak altına alındı.

Yasa Dışılığı Vurgusu

Bakanlık, toptan veya perakende ticaretinde fiyat darlığı yaratacak şekilde malların stoklanması, yok edilmesi ve benzeri yasadışı eylemlerin kesinlikle yasak olduğu konusunda uyardı. Bu tür eylemlerde bulunanların doğrudan veya belediyeler aracılığıyla idari para cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.

Cezalar ve Yasal İşlemler

Açıklamada, "Bu kapsamda domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu çerçevesinde 123.213 lira ceza uygulanması talimatı verildi. Ayrıca, Bakanlığımız, ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunacaktır" denildi ve fiyatların artırılmasına yönelik her türlü haksız eylemin önüne geçileceği vurgulandı.

Bakanlık, haksız rekabete karşı kararlılıkla mücadele edecektir.