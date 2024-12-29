Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği denetimlerde fahiş fiyat uygulayan işletmelere 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı. Denetimler, 81 ilde kesintisiz sürerken, toplamda 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürün incelendi.

Açıklamada, denetlenen ürünlerden 5 bin 125'inde ihlal tespit edildiği bildirildi. En çok denetim yapılan iller arasında İstanbul 605, Antalya 325 ve Ankara 322 denetim ile öne çıkıyor.

Denetimlerde Tespit Edilen İhlaller

Ürün sayısı bakımından en fazla denetim 100 bin 600 ile Ankara’da gerçekleştirildi. Başkenti 75 bin 125 ile Antalya, 54 bin 881 ile ise İstanbul izledi.

İhlal tespit edilen iller arasında 2 bin 123 ile İstanbul, 1377 ile Ankara ve 506 ile Elazığ yer aldı. En çok cezai işlem ise 4 milyon 670 bin 600 lirayla İstanbul’a kesildi.

Haksız Fiyat Artışları ve Cezalar

Denetimler sonucunda 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı ve bu firmalardan geçmişe yönelik üç aylık faturalar talep edildi. Hakkında fahiş fiyat artışı tespit edilen firmanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceği ifade edildi. Kurul, 2024 için 100 binden 1 milyon liraya kadar, 2025 yılı için ise 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar ceza uygulayabilir.

İşletmelere yönelik denetimler devam ederken, 603 market ile İstanbul, 322 market ile Ankara ve 99 market ile İzmir haksız fiyat artışı şüphesiyle soruşturma altında. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların haklarını koruma çalışmaları doğrultusunda denetimlere aralıksız devam edeceğini duyurdu.