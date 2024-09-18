Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaretle İlgili Açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde ortaya atılan "İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdüğü" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık, 2 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduğunu hatırlatarak, "2 Mayıs tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik iç gümrük beyannamesi ya da sevkiyat yoktur. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır," şeklinde ifade etti.

İnsani Yardım ve Filistin Desteği

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani desteğinin sürdüğü ve en çok yardım yapan ülke konumunda olduğu vurgulandı. Ayrıca, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın onayıyla yalnızca Filistin varışlı sevkiyatların yapıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye özellikle 7 Ekim 2023 sonrası, ticari ilişkileri yavaşlatmış ve 2 Mayıs itibarıyla tüm işlemleri durdurmuştur," diye ekledi.

Uluslararası Tepkiler ve Yalan Haberler

Bakanlık, Türkiye'nin bu duruşunun, hem iç hem de dış kaynaklı yalan haberlerle gölgelenmeye çalışıldığını vurguladı. Bu yalanların asıl amacının Türkiye'nin dış ticaretine zarar vermek olduğu ifade edildi.

Hükümet, "İsrail hükümeti kalıcı ateşkes ilan etmeli ve Gazze'ye insani yardımları kesintisiz bir şekilde sağlamalıdır," diyerek hassasiyetini gösterdi.

Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumunun tüm dünya tarafından takdir edildiği belirtilerek, "Bütün dünya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasındaki duruşunu bilmektedir," denildi.