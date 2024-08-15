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Ticaret Bakanlığı'ndan Okul Ürünlerine Denetim

Ankara'da yapılan denetimlerde kırtasiye ürünlerinin güvenliği ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:48
Ticaret Bakanlığı'ndan Okul Ürünlerine Denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan Kırtasiye Ürünleri Denetimi

Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul malzemeleri üzerinde önemli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin Amacı

Bu denetimlerin temel amacı, tüketicileri korumak ve öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ürünlerin piyasada yer almasını engellemektir.

Uygulanan Kontroller

Bakanlığa bağlı ekipler, Ankara'daki bir kırtasiyede sıkı denetimler yaparak fiyat etiketlerini ve ürün güvenliğini kontrol etti. Ekipler, ürünlerin üzerinde bir etiketin bulunup bulunmadığını tespit etti ve fiyat etiketi üzerinde yer alması gereken bilgileri inceledi. Ürünün ayırt edici özellikleri ile menşei ve fiyat değişim tarihine de dikkat edildi.

Ürün Güvenliği İncelemesi

Denetimler sırasında boya malzemeleri, oyun hamurları ve parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunup bulunmadığı da önemli bir kriter olarak kontrol edildi. Ayrıca, çocukların güvenliği için bu tür ürünlerde yaş grubuna yönelik uyarı etiketleri de denetlendi.

Sıfır Tolerans Politikası

Ticaret Bakanlığı, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesine bağlı kalarak denetimlerin aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Ankara'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

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