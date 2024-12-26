Ticaret Bakanlığı'ndan Sosyal Medyadaki Taşınmaz ve Taşıt İlanlarına Uyarı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Ciddi Uyarı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşımına yönelik yeni bir düzenleme duyurdu. Bakanlık, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) çerçevesinde, bu tür ilanların paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Hedef: Sahte İlanları Önlemek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz yıl ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği belirtildi. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamalarının yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Ayrıca, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlarda ilan veremeyeceği kaydedildi. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacağı duyuruldu. Gelecek dönemlerde satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulamanın zorunlu hale geleceği bildirildi.

Sosyal Medyada İlanlara İtibar Etmeyin

Açıklamada, düzenlemenin sosyal medya da dahil olmak üzere tüm elektronik ilanları kapsadığı vurgulandı. Vatandaşların sosyal medya platformlarındaki taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerektiği belirtildi. Bakanlık, düzenlemeye aykırı ilanlar için ise gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

İhlallere Karşı Önlemler Artıyor

Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesindeki Facebook ve Instagram uygulamalarında yapılan denetimler sonucunda düzenlemeye aykırı ilan faaliyetleri tespit edilerek, bu platformlara idari para cezası uygulandı. Ayrıca, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı 1426 hesap erişime engellendi.

Düzenlemelere aykırı ilanlar için yasal süreç başlatılacak ve yetki belgeleri iptal edilecektir. Sosyal medya hesaplarının engellenmemesi için bu kurallara uygun hareket edilmesi önem arzetmektedir.

Vatandaşların da yaşadığı mağduriyetlerin engellenmesi açısından, sosyal medya üzerindeki ilanlara kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği tavsiye edilmektedir.