Ticaret Savaşları Emtiya Pazarını Sarstı: Altın ve Bakır Fiyatları Yükselişte

Ticaret savaşı endişeleri ile emtia piyasaları karışık bir seyir izlerken, altın ve bakır fiyatlarında artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:08
Ticaret Savaşları Emtiya Pazarını Sarstı: Altın ve Bakır Fiyatları Yükselişte

Ticaret savaşları endişeleri emtia piyasalarını etkiledi

Emtia piyasalarında geçen hafta, ABD'nin yeni tarifeleri ve dünya genelinden gelen karşı hamlelerin gölgesinde karışık bir seyir gözlemlendi. ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara uyguladığı %25'lik gümrük vergisi ve Çin'den gelen %10 ek tarife, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırdı.

Ticaret Ortaklarına Yüzde 25 Gümrük Vergisi

ABD, Meksika ve Kanada'ya uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret dengesini sarsma riski taşırken, bu durumda altının ons fiyatı tekrar yükselişe geçti. Geçen hafta, altın 2,930 dolara kadar çıktı ama haftayı %1,8'lik artışla 2,909 dolardan kapattı.

Gümüş ve Diğer Emtialarda Artış

Ayrıca gümüş %4,4, paladyum %3,2 ve platin %1,7 değer kazandı. Ancak Çin'in bakır ithalatındaki %7,2'lik düşüş, baz metallerde de fiyat değişimlerine neden oldu. İmalat PMI verileri ise Çin'de 50,8 ile yükselişe geçti ve Euro Bölgesi'nde de 47,6 seviyesine çıkarak son iki yılın zirvesine ulaştı.

OPEC+'ın Üretim Kesintilerini Kaldırma Kararı

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme de OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerini kademeli olarak sona erdirmeye karar vermesi oldu. Bu durum, arz fazlası endişelerini artırarak petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı %3,8 düşerek 70,2 dolara kadar geriledi.

Tarım Emtiaları Negatif Seyir İzliyor

Tarım emtialarında ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve Meksika'nın GDO'lu mısır ekimini yasaklaması sebebiyle olumsuz bir seyir izlendi. Çin, ABD'nin yeni tarifelerine karşı misilleme olarak mısır, buğday ve soya fasulyesine %10-15 ek vergi uygulamaya başladı.

Kahve Fiyatları ve Diğer Emtia Durumu

Kahve fiyatlarında yaşanan artış, Brezilya'daki üretim düşüklüğünden kaynaklanırken, kakao fiyatları %9,1 değer kaybetti. Emtiya borsalarında ise şeker, pamuk ve kahve fiyatlarında farklı yönlü hareketler gözlemlendi.

Geçen hafta, tüm bu kari yönetimlerinin ve piyasa gelişmelerinin etkisiyle emtia fiyatları karışık bir tablo sergiledi ve yatırımcılar için belirsizlik devam etmekte.

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