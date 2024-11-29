Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nde Yüzde 6,8 Artış

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nde Önemli Değişimler

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Ancak, yıllık bazda nominal olarak yüzde 44,1 artarken, reel olarak yüzde 6,5 bir azalma kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 3. çeyrekte Dükkan Fiyat Endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 yükseldi. Ancak bu endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 45,2 artış yaşarken, reel olarak yüzde 5,8 düştü.

Ofis Fiyat Endeksi'nde Dikkat Çeken Veriler

Söz konusu çeyrekte Ofis Fiyat Endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 38,4 yükselirken, reel olarak yüzde 10,2 azaldı.

Büyük Şehirlerde TGFE Değişimi

Üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de TGFE değişim trendleri dikkat çekiyor. 2024'ün 3. çeyreğinde İstanbul'da endeks, yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 8,1 ve İzmir'de ise yüzde 8,2 oranında arttı. Bu şehirlerde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre endeks değerleri İstanbul’da yüzde 32,0, Ankara’da yüzde 55,6 ve İzmir’de yüzde 44,8 oranında artış gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.