TİGEM 15 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa sunuyor. Bu satış, ilgili kurumun resmi kaynaklarında duyurulan ihale ilanı ile halka duyuruldu.

İhale Bilgileri

İhale, 22 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Açık artırmanın Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı bildirildi.

Teminat ve İhaleye Katılım

İhaleye katılmak isteyen adaylar için geçici teminat tutarı tay başına 200 bin lira olarak belirlenmiştir. İhaleye dahil olabilmek için gerekli şartname, TİGEM ve bağlı işletmelerden temin edilebilir.