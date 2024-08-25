TİGEM 15 Safkan Elit Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor

TİGEM Elit Arap Taylarını Alevler Arasında Satışa Sunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde toplam 15 adet safkan elit Arap koşu tayını açık artırma usulüyle satışa çıkarmaktadır.

Açık Artırma Detayları

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, bu tayların satışı 24 Eylül tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecektir. Taylar, sırayla teker teker satılacaktır.

İhaleye Katılım Şartları

Her tay için belirlenen geçici teminat miktarı 200 bin lira olarak belirlenmiştir. İhale ile ilgili detaylı bilgiler, www.tigem.gov.tr adresinden ve işletmenin kendi bürosundan edinilebilir.