TİGEM 3.200 Reforme Küçükbaş Hayvan Satışı İçin İhale Açtı

TİGEM, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvanı canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırmayla satacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:18
Ulaş Tarım İşletmesi'nde açık artırma ile satış

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satışı için ihale ilanı yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi olan hayvanlar; 2 bin 300 erkek, 400 dişi kuzu ve 500 koyun olmak üzere toplam 3 bin 200 adetten oluşuyor.

Hayvanlar canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 2 Ekim saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.

