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TİGEM, 3 Safkan Arap Aygırı Satın Alacak

TİGEM, yarış başarıları olan 3 safkan Arap aygırının alımını yapacak. Başvurular 6 Şubat'a kadar kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:49
TİGEM, 3 Safkan Arap Aygırı Satın Alacak

TİGEM Safkan 3 Arap Aygırı Satın Alma İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), safkan 3 Arap aygırının alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, TİGEM, ihtiyaç duyduğu aygırları temin etmek üzere grup yarışlarında başarı elde eden ve damızlık belgesi alma yeterliliğine sahip orijinal aygırları satın almayı planlıyor.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte kapalı zarf içinde, en geç 6 Şubat Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM’e postalanmalıdır. Uygun şartları taşıyan safkan damızlık aygırların alımı, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Bu alım, TİGEM’in hayvancılık sektöründeki verimliliği artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aygırların seçiminde özellikle ırk özellikleri ve kalite standartları göz önünde bulundurulacak.

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