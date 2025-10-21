TİGEM müzayedesinde 'Hızlı Yasin' 10 milyon 500 bin liraya satıldı

TİGEM'in Veliefendi'deki müzayedesinde 'Hızlı Yasin' isimli Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satıldı; toplam satış 54 milyon 200 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:51
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün düzenlediği elit Arap tay müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Müzayedede hibrit modelle açık artırma usulüyle 15 baş safkan elit Arap koşu tayı satışa sunuldu ve tamamı alıcı buldu.

'Hızlı Yasin' isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek fiyatla satıldı. İkinci en yüksek fiyata satılan tay 'Gökdemir' oldu (5 milyon 600 bin lira), en düşük bedelli satış ise 'Egenin Beyi' için 1 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşti.

Bugün gerçekleştirilen satışların toplam hasılatı 54 milyon 200 bin lira olurken, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira olarak kaydedildi.

Açıklama: TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç

Hasan Gezginç, müzayedenin ardından yaptığı açıklamada etkinliğin yılın son elit tay satışını temsil ettiğini ve at yarışı ile atçılık camiasının yoğun katılımıyla adeta bir festival havasında geçtiğini belirtti.

"Bugüne kadar bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldık. 10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bu, TİGEM'in geçmişten gelen kadim kültürünü ve aynı zamanda Türk atçılığına teknoloji ve gelişmeleri de ekleyerek, bilimsel yöntemleri de ekleyerek bu yolda aldığı mesafenin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Bir noktada bizi de heveslendiriyor bir sonraki dönemler için daha çok çalışmamıza ve şevkle hizmet etmemize yardımcı oluyor."

