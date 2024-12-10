TikTok, Yasaklanma Tehlikesine Karşı Mahkemeye Başvurdu

TikTok, uygulamanın yasaklanması ya da satışının zorunlu kılınmasını öngören yasanın yürürlüğünün geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Şirketin yaptığı başvuruda, temyiz mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, yasanın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği belirtilerek, bu durumun TikTok’un kapatılmasıyla sonuçlanacağı ifade edildi.

TikTok’un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, geçici bir kapatmanın, platformdaki binlerce işletmeyi olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Sadece 1 ay boyunca TikTok'un kapalı kalmasının, ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve küçük işletmeler için 1 milyar dolar'dan fazla gelir kaybına yol açabileceği öngörülüyor.

Dilekçede, bu durumun TikTok'un 2025'teki hedef küresel reklam gelirinin yüzde 29'unu kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.

Geçen yıl, ABD yönetimi TikTok’u Çin yönetiminin erişimine açık hale gelmekle suçlamış, TikTok'un ya bir ABD firmasıyla satılması ya da yasaklanması için adım atmıştı. Bu yasanın, ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne aykırı olduğu savunuluyor.

Bunun yanı sıra, TikTok’un uygulamaları ve içerikleri üzerine yapılan tartışmalar, platformun 170 milyon kullanıcısına sahip olmasını da göz önünde bulundurulduğunda önem arz ediyor.

Mahkeme, TikTok’un aleyhine olan yasayı destekleyen bir karar vermişti ve bu konudaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.