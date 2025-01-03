TİM Başkanı Gültepe: 2025 Hedefimiz 280 Milyar Dolar İhracat

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den 2025 Vizyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2024 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Gültepe, "İhracatçılar olarak her zaman daha iyisini başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdiden 2025 hedefimiz olan 280 milyar dolara kenetlenmiş durumdayız" dedi.

Rekor İhracat ve Geçtiğimiz Yılın Analizi

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı programda konuşan Gültepe, geçen yıl yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’nin birçok alanda başarılı olduğunu vurguladı. "Geçen yıl, küresel siyasetteki belirsizliklere rağmen, rekor bir ihracat gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

İhracatın Önemi ve Stratejiler

İhracatı bir milletin kalkınma ve üretme becerisi olarak tanımlayan Gültepe, Türk ihracatçıları için hedeflerin ulaşılabilir olduğunu ve bunun için gereken stratejilerin uygulandığını belirtti. "58 ülkeye 135 heyet düzenledik. 350’nin üzerinde fuara katıldık ve 35 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.

Küresel İnovasyon ve İhracat Başarıları

Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2 basamak daha yükseldiğine dikkat çeken Gültepe, "Projelerimiz aracılığıyla ihracat ailemize 29 milyon avro fon kazandırdık. Küresel ihracattaki payımızı ise yüzde 1,08’e çıkardık," diye ekledi.

2025 ve Sonrası İçin Hedefler

İhracatın, ekonominin belkemiği olduğunu söyleyen Gültepe, üretim ve ihracat konularının Türkiye için bir memleket meselesi olduğunu ifade etti. "Türkiye’nin potansiyeli ve hedefleri düşünüldüğünde, ihracatımızın her yıl çift hanelerde artması gerektiğine inanıyoruz," diyen Gültepe, sanayinin korunmasının ve üretim kapasitesinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Finansman ve Ekonomi Stratejileri

Finansman maliyetlerinin düşürülmesinin gerekliliğine dikkat çeken Gültepe, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini doğru yönde attığı adımlar olarak değerlendirdi. "Uygun finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi konusunda destek bekliyoruz," dedi.

İhracat İçin Yeni Olanaklar

Gültepe, Türkiye'nin en fazla ithalat yapan ilk 10 ülkedeki payının sadece yüzde 0,6 olduğunu hatırlatarak diplomasi ve ticaret aracılığıyla bu payın artırılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, TİM Başkanı, Suriye’de huzurun sağlanması için ihracatçıların elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.

Sorular ve Açıklamalar

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gültepe, özellikle enflasyon ve kur arasındaki makasın daraltılmasının önemi üzerinde durarak, "Rekabetçilik açısından sıkıntılarımız oldu. Eğer makas daraltılmış olsaydı, ihracatta 270 milyar doları yakalama şansımız olurdu," değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı"na katılarak, konuşma yaptı.