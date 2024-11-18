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TİM Başkanı Gültepe: Irak ile İkili Ticaret Hacmimiz 14 Milyar Doları Aştı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Irak'a ihracatta önemli artışlar yaşandığını duyurdu, ikili ticaret hacminin 14 milyar doları geçtiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:27
TİM Başkanı Gültepe: Irak ile İkili Ticaret Hacmimiz 14 Milyar Doları Aştı

Gültepe, Irak Genel Ticaret Heyeti Açılışında Açıklamalarda Bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Irak Genel Ticaret Heyeti açılış programında yaptığı konuşmada, geçen yıl yaklaşık 15 bin firmanın Irak'a ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Gültepe, “nereye neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ülkeleriyle ticaret yapıyor” ifadelerini kullandı.

İkili Ticaret Hacmi Büyüyor

Gültepe, 2023 yılı ocak-kasım dönemindeki ihracatın 11 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Irak'ın, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke konumunda olduğunu ifade eden Gültepe, ikili ticaret hacminin 2023'te 14 milyar doları aştığını belirtti.

Hububat, kimya ve mobilya sektörlerinin öne çıktığını aktaran Gültepe, ocak-ekim döneminde Irak’a 1,8 milyar dolarlık hububat, 956 milyon dolarlık kimyevi madde ve 923 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sektörel Başarı ve Hizmet İhracatı

Gültepe, gemi, yat ve hizmetler ile mücevher ve yaş meyve sebze sektörlerinde dikkat çekici artışlar olduğunu ifade etti. 24 sektörün Irak’a ihracatını artırdığına dikkat çekerek, bu başarıyı 2025'te de devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Irak'ın hizmet sektörü için de önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Gültepe, söz konusu yıl hizmet ihracatının 1,3 milyar dolara ulaştığını kaydetti ve müteahhitlik hizmetlerine de dikkat çekti.

Kalkınma Yolu Projesi ile Yeni Fırsatlar

Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki ziyaretine atıfta bulunarak, iki ülke arasında ilişkileri güçlendiren önemli anlaşmaların imzalandığını hatırlattı. Kalkınma Yolu Projesi'nin temellerinin atıldığını ifade eden Gültepe, bu projenin doğu ve batıyı Irak ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayacağını söyledi.

Gültepe, “Irak, geçmişte olduğu gibi yine stratejik bir ticaret güzergahı olacak” diyerek, gıda ürünleri ithalatına getirilen yasakların kaldırılmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ticaretin yeni dostluk köprüleri inşa etmek için bir araç olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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