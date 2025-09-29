TİM İhracat Pazar Monitörü: Ağustos’ta Talep Endeksi 100,2, Dayanıklılık 100,3

TİM İhracat Pazar Monitörü – Ağustos sonuçları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracat Pazar Monitörü'nün Ağustos ayı sonuçlarına göre İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık Endeksi 100,3 olarak gerçekleşti.

Ana Bulgular

Endeksler, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin izlenmesiyle belirlendi. İhracat Talep Endeksi, ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel makroekonomik göstergeler ve öncü makro göstergeler kullanılarak hesaplandı ve Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artış ile 100,2 oldu.

Buna karşın endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti. Enflasyondaki kısmi iyileşmelere rağmen, işsizlik, tüketici güveni, iş güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki gerilemeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Pazar Dayanıklılık Endeksi ise Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,8 azalış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 100,3 oldu. Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanılarak oluşturulan endeks, ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçüyor.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına düşmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.