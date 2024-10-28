TİM İhracat Pazar Monitörü Eylül Sonuçları

TİM İhracat Pazar Monitörü Eylül 2023 Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) eylül ayı sonuçları açıklandı. İhracat Talep Endeksi, 100 puan seviyesine yükselirken, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,6 puana çıktı.

Endeks Değişimleri

TİM'den yapılan açıklamalara göre, eylül ayında her iki endekste de bir önceki aya göre artış gözlemlenirken, yıllık bazda ise bir azalma yaşandı. İhracat Talep Endeksi, geçen aya göre %0,2 artış göstererek 100 puana ulaştı; geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,3'lük bir azalma kaydedildi.

Özellikle tüketici güvenindeki düşüş ve sanayi üretiminde yaşanan gerilemelere rağmen, enflasyon beklentilerindeki önemli iyileşmelerin talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdığı belirtildi. Ancak, bu durum tüketici güveni ve sanayi üretiminin olumsuz etkisi nedeniyle yatırım iştahını olumsuz etkiledi ve endekste iyileşmenin üzerindeki baskıyı artırdı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelere dayanan Pazar Dayanıklılık Endeksi, eylül ayında %0,2 artışla 99,6 puana yükseldi; ancak geçen yılın aynı dönemine göre %0,4'lük bir azalma yaşandı. Bu durum, ihracat talep endeksindeki kısmi iyileşmenin yanı sıra Türkiye'nin ihracat pazarlarının genelinde dayanıklılığına olumlu katkı sağladı.

Sonuçlar, küresel jeopolitik risk endeksindeki iyileşmenin Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki dayanıklılığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir.