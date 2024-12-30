TİM İhracat Pazar Monitörü Kasım Sonuçları: İhracat Talep Artıyor

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün Kasım 2023 Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracat Pazar Monitörü'nün kasım ayına ait sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre, İhracat Talep Endeksi 100,3, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,5 puana yükseldi.

Yıllık ve Aylık Artışlar Söz Konusu

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlardaki talep koşullarının yanı sıra küresel ekonomideki talep ve riskler üzerinde de duruldu. Kasım ayında her iki endekste, yıllık bazda ve bir önceki aya göre artış gözlemlendi.

İhracat Talep Endeksi Detayları

Kasımda İhracat Talep Endeksi, aylık bazda yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artış göstererek 100,3 puana ulaştı. Bu, uzun dönem ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iş ve tüketici güvenindeki artış ile sanayi üretiminde yaşanan düzelmeler, talep endeksinin bu seviyeye ulaşmasında etkili oldu.

Pazar Dayanıklılık Endeksi ve Global Riskler

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise, kasım ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artış göstererek 99,5 puana yükseldi. Küresel jeopolitik endeksindeki sınırlı gerilemeye rağmen, ihracat talep endeksindeki olumlu gelişmeler, ihraç pazarlarının genel dayanıklılığını artırdı.

Sonuç olarak, TİM İhracat Pazar Monitörü'nün kasım verileri, Türkiye'nin ihracat pazarındaki talep artışının sürdüğünü ve global risklere karşı dayanıklılığın güçlendiğini ortaya koyuyor.