Tiryakilere kötü haber tez ulaştı! Sigaraya okkalı zam... Zamlı paket fiyatını duyan çıldıracak

Tütün ürünlerinde bir fiyat artışı haberi geldi. Bu gruptaki en düşük sigara fiyatı şu anda 70 TL seviyelerine çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin lideri Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı fiyat artışı açıklamasıyla, sigara kullanıcılarına bir uyarıda bulundu.

Tiryakilere kötü haber tez ulaştı! Sigaraya okkalı zam... Zamlı paket fiyatını duyan çıldıracak
Yayın Tarihi:

Tütün mamulleri yine zamlandı ve bir paket sigaranın fiyatı 70 TL'yi aştı. Bu konudaki bilgilendirme, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Dündar'ın paylaşımında, sigara tüketicileri, yeni zam oranları hakkında detaylı bilgilere ulaştı. Nisan ayında meydana gelen 8 TL'lik artışın ardından Mayıs ve Eylül aylarında eklenen 5 TL'lik zamlarla birlikte, 2023 itibarıyla sigara fiyatlarına toplamda 18 TL'lik bir artış yaşandı. Bu fiyat artışları, tütün kullanıcılarını da olumsuz etkiledi ve tütün tercih edenler arasında maliyet artışı meydana geldi.

sigara zam

Özellikle Philip Morris'in popüler markası Marlboro Roll 50'nin sigara fiyatındaki artış dikkat çekiciydi. Bu markanın sigarasının fiyatı 65 TL iken, şu an itibarıyla 70 TL'ye yükseldi. Dündar, bu yeni fiyat düzenlemesinin hemen yürürlüğe gireceğini açıkladı

Sigara fiyatlarındaki bu artışın, tüketicilere ek bir mali yük getireceği ve tütün kullanıcıları arasında da fiyat artışları beklendiği ifade ediliyor. Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, sadece sigara tüketicilerini değil, aynı zamanda tütün kullanıcılarını da maliyet artışı konusunda bilgilendiriyor.

sigara zam

Öne Çıkanlar
Apartmanda oturanlar yandı! Artık bir kira bedelinden daha fazla para cebinizden çıkacak Apartmanda oturanlar yandı! Artık bir kira bedelinden daha fazla para cebinizden çıkacak
Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı
İşsizleri maaşa bağlayan yardım! PTT'ye gidenin adına ayda 5.325 TL para yatırılacak: Başvurular açıldı İşsizleri maaşa bağlayan yardım! PTT'ye gidenin adına ayda 5.325 TL para yatırılacak: Başvurular açıldı
Çok Okunanlar
Renault gemileri yaktı! Bu modelin fiyatı yarı yarıya düştü: İkinci el fiyatına satışta Renault gemileri yaktı! Bu modelin fiyatı yarı yarıya düştü: İkinci el fiyatına satışta Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı! Bu iki şartı sağlayan çocuk, genç, yetişkin herkese ödeniyor Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı! Bu iki şartı sağlayan çocuk, genç, yetişkin herkese ödeniyor Sürücülere kötü haber: Benzin ve motorine dev zam yolda Sürücülere kötü haber: Benzin ve motorine dev zam yolda Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor Ev sahipleri kiralara zam yapmak için o tarihi bekliyorlar! Ev sahipleri kiralara zam yapmak için o tarihi bekliyorlar!