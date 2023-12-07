Tiryakilere kötü haber tez ulaştı! Sigaraya okkalı zam... Zamlı paket fiyatını duyan çıldıracak

Tütün mamulleri yine zamlandı ve bir paket sigaranın fiyatı 70 TL'yi aştı. Bu konudaki bilgilendirme, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Dündar'ın paylaşımında, sigara tüketicileri, yeni zam oranları hakkında detaylı bilgilere ulaştı. Nisan ayında meydana gelen 8 TL'lik artışın ardından Mayıs ve Eylül aylarında eklenen 5 TL'lik zamlarla birlikte, 2023 itibarıyla sigara fiyatlarına toplamda 18 TL'lik bir artış yaşandı. Bu fiyat artışları, tütün kullanıcılarını da olumsuz etkiledi ve tütün tercih edenler arasında maliyet artışı meydana geldi.





Özellikle Philip Morris'in popüler markası Marlboro Roll 50'nin sigara fiyatındaki artış dikkat çekiciydi. Bu markanın sigarasının fiyatı 65 TL iken, şu an itibarıyla 70 TL'ye yükseldi. Dündar, bu yeni fiyat düzenlemesinin hemen yürürlüğe gireceğini açıkladı

Sigara fiyatlarındaki bu artışın, tüketicilere ek bir mali yük getireceği ve tütün kullanıcıları arasında da fiyat artışları beklendiği ifade ediliyor. Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, sadece sigara tüketicilerini değil, aynı zamanda tütün kullanıcılarını da maliyet artışı konusunda bilgilendiriyor.



