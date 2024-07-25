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Tivibu'dan Olimpiyat Raporu İle Güne Damga Vuracak

Tivibu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 'Olimpiyat Raporu' programıyla sporseverleri bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:01
Tivibu'dan Olimpiyat Raporu İle Güne Damga Vuracak

Tivibu ile Olimpiyat Heyecanı

Tivibu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları süresince her gün saat 23:15'te ekrana gelecek olan 'Olimpiyat Raporu' adlı programıyla sporseverlere günün değerlendirmelerini sunacak. Program, Tivibu Spor kanalında yayınlanacak.

Türk Sporcuların Performansları Ekranda

Uygulanan açıklamalara göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Türk sporcuların olimpiyat süreçleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verecek. Türkiye Milli Olimpiyat Takımı, 102 sporcuyla 18 farklı branşta mücadele edecek.

Analizler ve Yorumlar

Her gün Gökhan Çetinbaş ve Volkan Günak’ın katılımıyla gerçekleşecek olan 'Olimpiyat Raporu' programında, Türkiye’nin olimpiyat yolculuğuna dair tüm detayları, başarıları ve sporcuların performanslarını takip edebilirsiniz.

Öne Çıkan Sporcular

Türkiye'nin olimpiyat takımındaki sporcular arasında, voleybolda Filenin Sultanları'nın altın madalya hedefi ve okçulukta tarihi başarıya imza atan Mete Gazoz gibi isimler öne çıkıyor. Mete, koleksiyonuna yeni bir olimpiyat madalyası eklemek için yarışacak.

Izlenebilecek Branşlar

Bunların yanı sıra, boks, masa tenisi ve yüzme gibi birçok branşta da Türkiye’nin dünya şampiyonları yer alıyor. Tüm bu mücadeleler Tivibu'dan izlenebilecek ve her gün saat 23:15'te 'Olimpiyat Raporu' ile anlık değerlendirmelere ulaşabileceksiniz.

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