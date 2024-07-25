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TKİ, 700 Madenciye Arama Kurtarma Eğitimi Vermeyi Hedefliyor

Türkiye Kömür İşletmeleri, 700 madenciyi arama kurtarma eğitimi ile donatmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:11
TKİ, 700 Madenciye Arama Kurtarma Eğitimi Vermeyi Hedefliyor

TKİ, 700 Madenci İçin Arama Kurtarma Eğitim Programı Başlattı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), arama kurtarma personeli oluşturmak amacıyla 2023 yılı itibarıyla 700 madenciye eğitim vermeyi planladığını açıkladı.

Eğitim Süreci ve Katılımcılar

Yapılan yazılı açıklamada, TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Manisa’nın Soma ve Kütahya’nın Tavşanlı ilçelerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri"nin başladığı belirtildi. Eğitim sürecinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" almış olan TKİ eğitmenleri ve AFAD gözlemcileri eşliğinde madencilerin eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Katılımlar

Madenciler, arama kurtarma ekiplerinin etkin bir şekilde müdahale edebilmesi amacıyla hem teorik hem de pratik eğitim almakta. Şimdiye kadar 80 madenci eğitimi başarıyla tamamladı. Bu yıl ise 700 madencinin bu eğitimlere katılması planlanmaktadır.

Yeni Eğitim Parkurları ve Tatbikatlar

Eğitimler, özel olarak hazırlanmış tatbikat parkurlarında sürdürülürken, ilerleyen dönemlerde yeni parkurların da tamamlanarak, madencilerin daha geniş alanlarda eğitim alması hedefleniyor.

Geçmiş Tecrübeler ve Etkin Müdahale

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 9 bin 782 madencinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ve depremzedelere yardımda bulunarak birçok hayat kurtardığı hatırlatıldı. Açıklamada, ihtiyaç duyulan hıza ve etkinliğe ulaşmak için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde toplamda 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl...

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı. Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl...

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı. Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl...

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı. Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl...

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı. Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

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