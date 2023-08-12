TL'si olup altın alacaklara flaş uyarı! İslam Memiş acil olarak duyurdu!

Hazine altınla ilgili önemli şeklinde değerlendirilen bir karar aldı. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise, tv100.com'daki köşesinde bu kararlar hakkında yorumlarda bulundu. İslam Memiş'in tv100.com'daki açıklaması şöyle:

"Altın piyasasında bu hafta üç önemli kararın alındığı açıklandı.

1- Maliye Bakanlığınca ham altın ithalatına yönelik kota uygulamaları, söz konusu ithalatta cari açığın üstündeki olumsuz etkisini azaltmak ve altın üretim ve ticaretinde ihracatı teşvik etmek amacını taşımaktadır.

2- Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayımlanır. Altın, pırlantalı altın ve kıymetli metallerle kaplanmış adi metallerden mamul ürünlerin ithalatı %20 oranında ek mali vergiye tabidir. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ve serbest ticaret anlaşması olan ülkelere yapılan ithalatlar %20 oranında ek mali yükümlülüğe tabidir.

3- Rafineri en az 1 gram baskılı altın üretebilir. Bir Maliye Bakanlığı muhtırası, dökümhanenin en az 0,5 gram dışında en az 1 gram baskılı altın üretebileceğini söyledi.

Altın ve değerli taşların ithalatı için normal olarak %20 ek mali ücret alınır ve gereklidir. Problem değil. Ancak, kota uygulaması ve karmaşık baskı kararları bir sorundur.

Özellikle altın yatırımcıları için kötü haber.

Kota Uygulamasına Ne Sebep Olur? Makas mesafesi ve işçilik altın fiyatına. Bunun bir örneğini dün sabah gördük. Resmi döviz kuru veya internet üzerinden 1.670 lirada yer alan gram altın, açık piyasada 1.777 liraya yükselerek günü 1.727 liradan kapattı.

Altın/dolar (USD/kg) paritesi, altın tüccarlarının altın onsunun akşam saatlerinde 1.922 dolara düşmesine rağmen dolar bazında külçe satın almasıyla yükseliyor. Dün kilosu 3000 dolara iş vardı. Karar açıklanmadan önce 62.250 dolardı. Kararın açıklanmasının ardından gram ve külçe %4 yükseldi.

Başka bir deyişle, kotaların getirilmesi talebi artırır. Öte yandan rafineri tarafında işçiler istihdam edilmektedir. Emek, emtialar için yüksek döviz kurları, kuyumcuların işçilik maliyetleri, işçilik maliyetleri ile fiziki altın alanlar demektir. İşleme farklılıkları durdurulamaz bir sürece çekilir. İçeride istismara ve fırsatçılığa yol açar. Sağlıksız piyasa oluşum durmunu destekler."

İslam Memiş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu kararların aslında ne anlama geldiğini açıklayarak altın almak isteyenleri uyardı. Memiş, uyarısında şunları söyledi:

Sorularınızın yanıtları Maliye Bakanlığı'nın altın genelgesinden.

1- 0.50-0.25 altınım var ve mağdurum satabilir miyim?

- Bildirimin verilmesinden önce yapılan 0,25 ila 0,50 gramlık değişimlerin cezası yoktur.

2- Kota uygulamak fiyatı yükseltir mi?

- Evet fiyat farkından dolayı makasın mesafesi ve eforu fiyatta değişiklik gösterebilir.

3- Artık 0.25-0.50 gram bulamıyor musunuz?

- Yalnızca üretilmedikleri için piyasada dağıtılan ürünler vardır.

4. Nelere dikkat etmeliyim?

- Para sirkülerleri internet dolandırıcılığını ortaya çıkarabilir. İnternetten çok pahalı alımlar yapmamanızı ve üretim olmayacak vaatlerine inanmamanızı tavsiye ederiz."