TL'sini dolara yatıranlara büyük şok! Önceden önlemini almayan yayan kalacak

Türkiye'de dolar biriktiren yatırımcılar için önemli bir uyarı: Piyasada yaşanan hareketlilik son haftalarda durgunlaştı ve dolar kurunun 26,95 seviyelerinde sabitlenmesiyle birlikte yatırımcılar hedeflerini gözden geçirmeye başladı. 2023 yılının ikinci yarısında, doların önceki yükseliş eğilimi adeta durdu ve 26,95 TL seviyelerinde sabit bir şekilde yer almaya başladı.

Seçimlerin ardından hızla yükselen dolar kuru, birçok yatırımcıya kazanç sağlama fırsatı sunmuştu. Uzmanlar tarafından yapılan tahminler ve tavsiyeler sayesinde döviz yatırımları karlı hale gelmişti. Ancak son zamanlarda durgunlaşan dolar kuru, 26,95 TL seviyesinde sıkışmış durumda. Geçmişte zaman zaman 26,90 TL seviyesine düşse de kısa bir süre içinde tekrar 26,99 TL seviyesine yükselerek dalgalanmaya devam ediyor.

Seçim öncesinde döviz kuru sık sık baskı altında olduğu konuşuluyordu, ancak seçim sonrasında serbest bırakıldı. Yükselen cari açık ve artan kriz riski nedeniyle, Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervini biriktirerek döviz kuru dalgalanmalarını dengelemeye çalışıyor.

Dolar biriktirenler için önemli bir dönemdeyiz. Döviz kurunun sabitlenmesi ve gelecekteki eğilimleri tahmin edebilmek için uzmanların ve ekonomi analistlerinin görüşlerini takip etmek faydalı olacaktır. Doların seyrini etkileyecek siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemek, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Unutulmamalıdır ki döviz yatırımları, piyasa koşullarına göre risk taşıyan yatırımlardır ve dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Dolar kurunun sabit seviyelerde dalgalanması, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve ekonomi çevrelerinde tartışma konusu oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan döviz satışları da bu dalgalanmanın arkasındaki nedenlerden biri olarak ortaya çıkıyor. TCMB'nin eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın hesaplamalarına göre, 14-31 Temmuz tarihleri arasında TCMB, nette 3.7 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi. Bu durum, TCMB'nin seçimlerin ardından döviz toplamak ve dolar kurunu sabit tutmaya çalışmak için piyasaya likidite sağladığını gösteriyor.

Dolar kurunun son zamanlardaki seyri de dikkat çekici. 2023 yılının başında 18,73 seviyelerinde işlem gören dolar kuru, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yükselişe geçti ve 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 TL'ye kadar yükseldi. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde ise 19,98 TL seviyesine kadar tırmandı. Haziran ayının başlarında 23 TL'ye kadar yükselen döviz kuru, sonraki dönemlerde 26 TL'nin üzerine çıktı ve 18 Temmuz'da rekor kırarak 27 TL'nin üzerine çıktı. Ancak son iki haftalık dönemde 26,90 ile 26,99 TL seviyelerinden dalgalanmaya başladı.

Dolar kurundaki artış, kriz riskini düşürme çabalarına yardımcı olsa da, aynı zamanda yeni zam dalgasıyla birlikte enflasyonun yükselmesine de neden oldu. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, döviz kurundaki dalgalanmaların sebebini anlamak ve gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için dikkatle hareket etmeli ve ekonomiye dair güncel gelişmeleri yakından takip etmelidir. Döviz piyasaları, ekonomik istikrara ve diğer faktörlere bağlı olarak dalgalı bir yapıya sahip olduğundan, yatırımcılar riskleri ve fırsatları iyi değerlendirmelidir.