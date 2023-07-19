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TL'siyle yatırım yapmak isteyenler aman dikkat! İslam Memiş bu kez korkuttu: Gram altın için flaş gelişme

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TL'siyle yatırım yapmak isteyenler aman dikkat! İslam Memiş bu kez korkuttu: Gram altın için flaş gelişme
Elinde Türk Lirası olanlara uzman isimlerden uyarılar geldi. Kritik uyarılar havada uçulurken İslam Memiş, altın alınmalı mı, satılmalı mı sorusuna yanıt verdi. İşte altın ile ilgili şaşırtan tahminler haberimizde.

Altın ve döviz kuru üzerinde ki hareketlilik günümüzde devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Memiş, yaptığı yorumlarla altın alacaklara uyarılar bulundu. Piyasalar üzerinde yaşanan son durumlar üzerinden yatırımcılara hayat kurtaran tavsiyeler verildi.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN

Uzman İslam Memiş ons altın ve gram altın ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. ABD enflasyon verilerinin sonrasında 1960 seviyesinin aşmasının yanı sıra gram altının bu destekle 1650 TL'ye gelmesi üzerine açıklamalar yapıldı.

islam memiş

Yatırım araçlarının dolar karşısında yükseldiğini belirten Memiş, Amerika'daki enflasyon verilerinin beklentinin yüzde 3 olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. Dolar karşısındaki yatırım araçlarının yükselmesinin nedeni olarak gösterildi.

ALTIN ALINMALI MI?

İslam Memiş, ons altın tarafından bu haftaki beklentilerin 1960 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Bu beklentinin ise hızı yükselişiyle beraber 1920 dolar destek seviyesine geldi. Kısa vadeli olarak gerilemeler yaşanırken ons altın 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyelerine kadar yükselişi bekleniyor. Memiş, bu nedenle elinde altını olanlara en az iki ay beklemesi yönünde uyardı.

Ekonomi
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