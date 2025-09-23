TMO: 'Buğdaylara Haciz' İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

TMO, 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' iddiasını yalanladı; hacizler firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:35
TMO'dan 'Buğdaylara Haciz' İddiasına Yanıt

Kurum: Hacizler firmaya ait alacaklara yönelik

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın yayın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TMO'nun yazılı açıklamasında, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu işlemle ilgili olarak Kurumun stoklarına yönelik bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir.

Kurum, süreci titizlikle takip ettiğini ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini bildirdi.

