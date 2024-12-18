TMO Çeltik ve Pirinçte Spekülatif Hareketleri Yakından İzliyor

TMO'dan Çeltik ve Pirinç Ürünleri Açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik ve pirinç ürünlerinde tarladan sofraya kadar olan sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. Ofisten yapılan açıklamada, "Kuruluşumuz, piyasaları anlık takip ederek spekülatif hareketlerin devam etmesi halinde elindeki güçlü stoklar ve piyasa düzenlemesi kapsamındaki yetkilerini kullanarak piyasa fiyatlarının kabul edilebilir seviyelerde devam etmesine yönelik gerekli tedbiri alacaktır" denildi.

Öncelik: Üretici ve Tüketici Fiyatlarının Korunması

TMO, ürünlerin fiyatlarının üreticiler açısından normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal artışların önlenmesini sağlamak için piyasa düzenlemesine yönelik gerekli her türlü tedbiri almayı ana hedef olarak belirtiyor.

Çeltik Üretiminde Beklentiler

2024 yılındaki çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 11,2 artışla 1 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. TMO, çeltik hasadının başlamasıyla birlikte 13 Eylül 2024'te çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlarla birlikte çeltik piyasaları hareket kazandı ve TMO fiyatları referans kabul edildi.

Piyasa Fiyatlarındaki Durum

Hasat başlangıcından bu yana piyasa fiyatlarının orta tane gruplarda TMO fiyatlarının bir miktar altında, iri tane gruplarda ise TMO fiyatları seviyesinde veya bir miktar üzerinde gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak son günlerde çeltik piyasa fiyatlarında ani yukarı yönlü hareketler gözlemlendiği bildirildi. TMO, rekoltenin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi, devir stoku miktarı ve piyasada dolaşımda olan stoklar göz önünde bulundurulduğunda piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaları gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.

Kurum, spekülatif hareketlerin devam etmesi halinde gerekli tedbirleri alarak piyasa dengelerini korumayı sürdürecektir.