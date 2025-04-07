TMO'dan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Halka Arz' ve 'Devlet Güvenceli Yatırım' İddialarına Dikkat!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşları "halka arz" ve "devlet güvenceli yatırım" gibi dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar konusunda uyardı. TMO, bu tür asılsız bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

TMO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, bazı dijital medya platformlarında dönen "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek", "TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor" ve "87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı" gibi ifadeler gerçeği yansıtmıyor.

Açıklamada, kamuoyunun bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. TMO, kurumla ilgili resmi duyuruların yalnızca kendi kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapılacağını belirtirken, vatandaşları temkinli olmaya davet etti.

TMO'nun müşterileri, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmalı ve doğruluğunu kontrol etmeden harekete geçmemelidir.