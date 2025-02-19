TMO, Faiz Ödemeleriyle İlgili İddialara Cevap Verdi

TMO, '45 milyar lira faiz ödemesinin gizlendiği' iddialarına yanıt vererek bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:11
TMO, Faiz Ödemeleriyle İlgili İddialara Cevap Verdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın yayın organlarında yer alan '45 milyar lira faiz ödemesi bilançoda gizlendi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. TMO, yaptığı açıklamada, bu konudaki yanlış bilgilendirmelere karşı net bir yanıt verdi.

Açıklamada, son günlerdeki haberlerin kamuoyunu yanıltmak amacı taşıdığı vurgulandı. TMO, 2023 yılı bilançosunda, ürün alımlarının finansmanı amacıyla hasat döneminden itibaren kısa vadeli kredilerle bankalardan sağlanan finansmanın detaylarını paylaştı.

TMO'nun 2023 yılı sonu itibarıyla toplam 90 milyar lira mali borcu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu borçların 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderinin, yüksek miktarda alım yapıldığı 2023 yılı temmuzundan sonra kamu bankalarından kullanılan kredilerle ilgili olduğu ifade edildi.

TMO, yapılan alımların çok yıllı olmasından dolayı, finansman giderlerinin doğru ve gerçek satış maliyetlerinin oluşabilmesi için stok maliyetlerine yansıtıldığını belirtti. Bu doğrultuda, faiz giderlerinin bilançoda gizlendiği ve 45 milyar liralık bir ödemenin olduğu iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Son olarak, TMO, stoklardaki ürünlerin büyük bir bölümünün satış yoluyla değerlendirildiğini ve mevcut kredi borçlarının neredeyse tamamının ödendiğini açıkladı. Vadesi gelmeyen kredi borcunun ise yaklaşık 4 milyar lira olduğu duyuruldu.

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