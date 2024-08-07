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TMO Fındık Alım Esaslarını Duyurdu

Tarım Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım süreçlerini ve şartlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:44
TMO Fındık Alım Esaslarını Duyurdu

Tarım Mahsulleri Ofisi Kabuklu Fındık Alımını Duyurdu

Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alım esaslarına dair önemli açıklamalar yaptı. Bu çerçevede fındık fiyatları ve alım süreçleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Alım Fiyatları ve Kalite Standartları

TMO, fındık piyasalarında istikrar sağlamak ve üreticilerin pazarlama sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla alım fiyatlarını belirledi. 2 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan alım fiyatları şu şekildedir:
  • Giresun kalitesi: 132 lira/kg
  • Levant kalitesi: 130 lira/kg
  • Sivri kalitesi: 125 lira/kg

Ayrıca, yüksek randımanlı fındıklarda kilogram başına 2,6 lira randıman farkı uygulanacağı bildirildi.

Alım Süreçleri Hakkında Bilgiler

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos itibarıyla başlanacak ve başlangıçta 14 noktada gerçekleştirilecektir. Hasat durumuna göre bu sayı 60’a kadar çıkarılabilecektir. Tüm alım noktalarının randevu sistemi 12 Ağustos saat 09:00’dan itibaren faaliyete geçecektir.

Kabuklu Fındık Alım Şartları

TMO’nun açıkladığı alım şartları doğrultusunda şu kriterler geçerli olacaktır:

  • Rutubet oranı: %6.5’e kadar
  • Sağlam iç fındık oranı: %40 ve üzeri
  • Buruşuk iç fındık oranı: %10 ve altı
  • Çürük ve bozuk iç fındık oranı: %7 ve altı
  • Yabancı madde oranı: %0.5 ve altı
  • İç fındık oranı: %10 ve altında olmalı.

Eski yıl mahsullerinin kesinlikle satın alınmayacağı vurgulandı. Üreticilerin, ürünlerini kurutma süreçlerine dikkat etmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Ödemeler ve Randevu Sistemi

Ürün bedellerinin, ürün teslimatını takiben 45 gün içerisinde üreticinin banka hesabına aktarılacağı açıklandı. Üreticiler, randevu almak için tmo.gov.tr adresini kullanabilir veya TMO iş yerlerine bizzat başvurabilir.

Üretici memnuniyetini sağlamak amacıyla TMO, Alo Ürün Hattı (0 312 416 34 10) üzerinden de bilgi alınabileceğini duyurdu.

Detaylar için ilgili müdürlüklerle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

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