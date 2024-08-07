TMO Fındık Alım Esaslarını Duyurdu

Tarım Mahsulleri Ofisi Kabuklu Fındık Alımını Duyurdu

Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alım esaslarına dair önemli açıklamalar yaptı. Bu çerçevede fındık fiyatları ve alım süreçleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Alım Fiyatları ve Kalite Standartları

Giresun kalitesi: 132 lira/kg

Levant kalitesi: 130 lira/kg

Sivri kalitesi: 125 lira/kg

, fındık piyasalarında istikrar sağlamak ve üreticilerin pazarlama sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla alım fiyatlarını belirledi. 2 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan alım fiyatları şu şekildedir:

Ayrıca, yüksek randımanlı fındıklarda kilogram başına 2,6 lira randıman farkı uygulanacağı bildirildi.

Alım Süreçleri Hakkında Bilgiler

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos itibarıyla başlanacak ve başlangıçta 14 noktada gerçekleştirilecektir. Hasat durumuna göre bu sayı 60’a kadar çıkarılabilecektir. Tüm alım noktalarının randevu sistemi 12 Ağustos saat 09:00’dan itibaren faaliyete geçecektir.

Kabuklu Fındık Alım Şartları

TMO’nun açıkladığı alım şartları doğrultusunda şu kriterler geçerli olacaktır:

Rutubet oranı: %6.5’e kadar

Sağlam iç fındık oranı: %40 ve üzeri

Buruşuk iç fındık oranı: %10 ve altı

Çürük ve bozuk iç fındık oranı: %7 ve altı

Yabancı madde oranı: %0.5 ve altı

İç fındık oranı: %10 ve altında olmalı.

Eski yıl mahsullerinin kesinlikle satın alınmayacağı vurgulandı. Üreticilerin, ürünlerini kurutma süreçlerine dikkat etmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Ödemeler ve Randevu Sistemi

Ürün bedellerinin, ürün teslimatını takiben 45 gün içerisinde üreticinin banka hesabına aktarılacağı açıklandı. Üreticiler, randevu almak için tmo.gov.tr adresini kullanabilir veya TMO iş yerlerine bizzat başvurabilir.

Üretici memnuniyetini sağlamak amacıyla TMO, Alo Ürün Hattı (0 312 416 34 10) üzerinden de bilgi alınabileceğini duyurdu.

Detaylar için ilgili müdürlüklerle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.